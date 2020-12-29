رفض مطالبة مستشفى أسرة متوفى بسداد 2.7 مليون جنيه تكاليف علاج

رفضت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، مطالبة مستشفى خاص مريض سداد مبلغ 2 مليون و753 ألفًا و496 جنيهًا، تكاليف علاج والده الذي توفى بها أثناء إجراء عملية جراحية.ودفع المحاميان صلاح بخيت بالنقض، والدكتور هاني سامح، عن ذوي المريض ببطلان المطالبة لمخالفتها لقانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 ومادته الثانية عشر، والتي تحدد أن قيمة أجور خدمات المستشفيات الخاصة محددة جبريًا ويضعها وزير الصحة والمحافظ المختص.وتقدم المحاميان ببلاغ إلى النيابة الإدارية، بعد أن اكتشفا إهمال إدارة العلاج الحر وامتناعها عن مراقبة وإلزام المستشفى بالتسعيرة المحددة وفقًا للقانون.يذكر أن المتوفي دخل إلى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد مبلغ 50 ألف جنيه، وبعد نجاح العملية، تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة.وحرر ذوي المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية، ليقوم بعدها المستشفى بمطالبة ذوي المتوفي بهذا المبلغ.