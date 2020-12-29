رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا تبدأ تطعيم السكان ضد كورونا بلقاح «سبوتنيك V»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:40 م
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية عن بدء المرحلة الأولى من عمليات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأشار صندوق الاستثمارالروسي- في بيان له نقلته وكاله تاس الروسية اليوم الثلاثاء- إلى أن وزارتي الصحة البيلاروسية والروسية والصندوق يعلنون عن بدء تطعيم سكان بيلاروس باللقاح الروسي "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا.

وأصبحت بيلاروس ثاني دولة بعد روسيا تسجل رسميًا لقاح "سبوتنيك V"، وصدرت شهادة تسجيل اللقاح في 21 ديسمبر الجاري.

وكان وزير الصحة البيلاروسي دميتري بينيفيتش قد قال: "إن العاملين في القطاع الصحي سيكونون أول من يتم تطعيمه، إلى جانب المعلمين والمواطنين الذين تجبرهم ظروف العمل على الاختلاط بالناس، ومن المقرر أن يكون التطعيم على أساس طوعي".

موضوعات متعلقة

وفاة المخرج السورى حاتم علي

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

ألقي القبض عليه بمكتبه.. من هو أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؟

الصور

image description

جامعة أسيوط تنهي عام 2020 باستصلاح 120 فدانًا وافتتاحات طبية

image description

محافظ أسيوط يكلف بتوفير مساعدات مالية وفرص عمل لحالات إنسانية

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

«صحة أسيوط»: حملات دورية على المقاهي والمطاعم لمواجهة تفشي كورونا

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

الأكثر قراءة

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

غلق مسجد «النور» أسبوعين لـ«عدم التزام المصلين»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

فلكي: شهب الربعيات تدخل الغلاف الجوي 3 يناير ويشاهدها العالم

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

أحمد خلف عن «البهلوان»: كتابة الرواية يشبه تشييد المدينة

العايق في مفردات الحارة المصرية