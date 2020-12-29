بيلاروسيا تبدأ تطعيم السكان ضد كورونا بلقاح «سبوتنيك V»

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية عن بدء المرحلة الأولى من عمليات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الروسي "سبوتنيك V".وأشار صندوق الاستثمارالروسي- في بيان له نقلته وكاله تاس الروسية اليوم الثلاثاء- إلى أن وزارتي الصحة البيلاروسية والروسية والصندوق يعلنون عن بدء تطعيم سكان بيلاروس باللقاح الروسي "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا.وأصبحت بيلاروس ثاني دولة بعد روسيا تسجل رسميًا لقاح "سبوتنيك V"، وصدرت شهادة تسجيل اللقاح في 21 ديسمبر الجاري.وكان وزير الصحة البيلاروسي دميتري بينيفيتش قد قال: "إن العاملين في القطاع الصحي سيكونون أول من يتم تطعيمه، إلى جانب المعلمين والمواطنين الذين تجبرهم ظروف العمل على الاختلاط بالناس، ومن المقرر أن يكون التطعيم على أساس طوعي".