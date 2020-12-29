ننشر مستند إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

تنشر"الدستور" صورة من قررت نيابة النزهة الجزئية، بإخلاء سبيل المتهمة بسحل فتاة بدائرة قسم شرطة النزهة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.وتبين من التحريات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وكانت تقود سيارتها بسرعة جنونية ولم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.و كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة فيديو بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان.واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها إنهم أثناء تواجدها عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف لكنها لم تستجب.وتابعت شقيقة المجني عليها: "المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلومترات، وكانت هتصدم 3 آخرين، وإمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلين محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة، وانتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 20 عامًا.وتم التوصل إلى أسرتها وقرر أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي مما أدى إلى مصرعها، وكشفت التحريات عن أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على متسببة الحادث عقب وقوعه، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.