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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الحظ يحالف برج الميزان في 2021.. صحة جيدة وطاقة كبيرة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:41 م
الميزان
الميزان
هويدا سعيد
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الكل في انتظار العام الجديد 2021، لما يحمل لهم الكثير من المفاجأة به، ومن الابراج التي تكون لها حظ في الصحة والعمل هو برج الميزان في 2021، 
قدمت خبيرة الأبراج ندي عادل توقعات برج الميزان في 2021 صحيًا وعاطفيا ومهنيً هي كالأتي.

توقعات برج الميزان في 2021 

على الصعيد العاطفي:

سيكون 2021، عام الأستقرار لأصحاب برج الميزان فإن أصحاب برج الميزان يسمحون لحياتهم العاطفية بالتدفق خلال هذه الفترة، ولكن سوف تواجه مجموعة من المشكلات التي قد تتسب في بعض المشاكل مع شريك حياة بسبب أنشغاله بأهدافة.

على الصعيد المهني:


أصحاب برج الميزان سوف يستغنون عن العمل الروتيني واللجواء إلى الأعمال والنشاطات الخاصة، لتحقيق أهدافهم التي يتمنوها منذ فترة، وسوف يحصلون علي امتيازات جديدة.

على الصعيد الصحي:

سوف يتمتعون أصحاب برج الميزان بصحة جيدة خلال 2021، وبالإضافة إلى تماتعهم طاقة كبيرة.

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