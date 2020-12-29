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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الرئيس السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:11 م
السيسي
السيسي
اكرم عمران
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري، والتي شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجارى وهم كل من عبير كمال بكر إبراهيم وشيرين محمد حسنين البسيوني، كما شملت تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجاري في وظيفة مستشار تجاري، وهم كل من هيثم أحمد عبدالغني ومحمد صلاح عبدالرحمن محمد ووائل محمد حسام الدين.

وقالت جامع، إن اعتماد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليفا يلقي مزيدا من المسؤولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول العالم، لا سيما في ظل الدور المحوري الذى يلعبه التمثيل التجارى باعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الأساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمى والدولي لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري.

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