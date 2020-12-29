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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أول برلماني في المجلس الجديد يُعلن تقديم استجواب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:08 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، تقديمه لأول استجواب في البرلمان الجديد، مشيرًا بأن هذا الاستجواب سيكون في قطاع الصحة لعجز المنظومة الصحية في بعض المناطق.

وأضاف «ملك»، عقب استخراج كارنية العضوية اليوم، إنه سيكون هناك مراقبة ومحاسبة شديدة للاداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، وأنه هذا يأتي في إطار المصلحة العامة وانطلاقا من الامانة الملقاه علي عاتقنا كممثلي للشعب، خاصة وأن أداء القيادة السياسية يعد نموذجا للجميع ولا يجب ان يكون هناك مكان علي مقاعد الوزراء لغير الناجزين في العمل ولا وقت للتجريب علي تلك المقاعد.

وأكد أن البرلمان الجديد سيكون أداءه مختلف؛ خاصة بعد الاستقرار التي شهدتها الدولة المصرية وعبور المرحلة الاستثنائية التي تحملها البرلمان المنقضي، مضيفًا «آن الآوان أن يكون المواطن المصري هو الهدف الاساسي والمحور الرئيسي للجميع حكومة ونوابا خاصة انه تحمل أعباء تكلفة الإصلاح الاقتصادي».

وأشار النائب، إلى أنه سيعمل على أن يكون هناك حزمة تشريعية لتصويب العمل في بعض القطاعات، واتخاذ بعض الإجراءات لتصويب منظومة الدعم؛ لأنه لا يصل إليه مستحقيه بشكل سليم، وخاصة الدعم السلعي والخبز، وأنه لا بُد من مراجعة اجراءات الحماية الاجتماعية وبرامج تكافل وكرامة وزيادة المخصصات المالية لهم.

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