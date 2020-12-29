إيبارشية أخميم تُقرر إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية بسبب «كورونا»

أعلنت إيبارشية أخميم عن ترتيبات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.وقال الأنبا بسادة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه «تقرر إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس، واقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على الكهنة وقليل من الشمامسة دون حضور شعبي».وأضاف أسقف أخميم: «تستمر القداسات بنسبة 25% مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة»، مشيرًا إلى أنه «بالنسبة للأكاليل فتتم بحضور 2 كهنة و40 شخصًا».وتستعد الكنائس المصرية المختلفة للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، والذي يحل في 31 ديسمبر الجاري، وقررت الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام بالكنائس تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.