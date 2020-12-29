ضبط 237 قضية مخدرات ويُنفذ أكثر من 78 ألف حكم

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 201 قطعة سلاح ناري، و237 قضية مخدرات، وتنفيذ 78260 حكمًا قضائيًا متنوعًا.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.