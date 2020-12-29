سائق وعاملان يسرقون موقعا إنشائيا بالشروق.. تجديد حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس سائق وعاملين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة قواعد حديدية من أحد المواقع تحت الإنشاء بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال استقلاله سيارة ملك شقيقه بدائرة قسم شرطة الشروق مُحمل عليها (72 قاعدة حديدية شداد معدني مجهولة المصدر).وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء إحدى المشروعات بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق، بالتواطؤ مع شخصين معينين لحراسة الموقع محل البلاغ نظير تحصلهما على مبلغ مالي بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.وبإرشاده تم ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم، وتم استدعاء مسؤول الأمن بذات الشركة وتعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.