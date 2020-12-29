برلمانية: مواجهة عجز الأطباء أبرز أولوياتي في برلمان 2021

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن برلمان 2021 سيشهد إصدار العديد من القوانين التي تخدم المواطن البسيط من جانب الصحة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع على عاتقه منذ أن تولى حكم البلاد ملف الصحة وبناء الإنسان من أبرز أولوياته.وأشارت عبدالحليم، في بيان، إلى أن أجندتها التشريعية ستشهد استكمالًا ماقامت به خلال برلمان 2015 من سن التشريعيات، فضلًا عن أصراراها المُستمر عن تفعيل منظومة التشريعات الصحية التي اقرها البرلمان السابق، فضلا عن ضرورة وضع آليات لمواجهة أزمة عجز الاطباء في بعض مستشفيات القرى.وأكدت عضو مجلس النواب، على أن المنظومة الصحية شهدت تغييرا جذريا خلال السنوات الأخيرة، ولكن على الرغم من ذلك يوجد عدد من الوحدات الصحية خاصة فى القرى لا يوجد بها أطباء طوال أيام الأسبوع، بالرغم من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات.