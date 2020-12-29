ارتفاع مؤشرات البورصة لدى مستهل التعاملات

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار القوى الشرائية على أغلبية أسهم السوق بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء خلال الأسبوع الماضي.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12958 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2922 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم شركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأهرام للطباعة والتغليف، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، 11.6 ألف سهم، 100 ألف سهم، 12 ألف سهم، 12.4 ألف سهم، 2301 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 7.6 مليون سهم، 59.6 مليون سهم، على التوالي.فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للزيوت والصابون 340 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 4 آلاف سهم.وفي سياق آخر قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مجلس إدارة الشركة، عقد اجتماعًا أمس الإثنين، وقرر اعتماد اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 11 نوفمبر الماضي، والموافقة على إعادة تشكيل كل من لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المكافآت والترشيحات.وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، ضمت لجنة المراجعة والحوكمة الدكتور هاني صلاح سري الدين رئيسًا للجنة، وكلًا من حسام محمد هلال ومحمد عبدالعزيز الطوخي أعضاء بها، وضمت لجنة المكافآت والترشيحات حسام محمد هلال رئيسًا للجنة، وكلًا من محمد شوقي السيد، هاني صلاح سري الدين أعضاء باللجنة.وفي السياق ذاته أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الإثنين، ووافق المجلس على قبول استقالة ممثلي شركة أجريوم إجبيشن هولدنجز، وهم جريجوري ماكجلون، فاروق صالح ناصر، أشرف عزالدين محمد حسين، وقبول عضوية ممثلي وزارة المالية وهم أحمد أشرف علي كجوك، شيرين حامد محمد الشرقاوي، عبدالحليم محمد إبراهيم عمر، جاء ذلك بعد تسوية أزمة شركة موبكو، وشراء المالية حصة أجريوم مقابل 2.9 مليار جنيه.وفي سياق منفصل وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2 ديسمبر 2020، بشأن الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، الخاصة بتعديل غرض الشركة.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن التعديل يأتي للاستفادة من تدني أسعار الغاز عالميًا وتنويع مصادر الشركة، وإيجاد بدائل لزيادة ربحية الشركة وتحسين الوضع الاقتصادي لها في ظل الانخفاض الحاد لأسعار منتجاتها.