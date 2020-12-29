وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

زار عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، مؤكدا على ضرورة تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأكد عثمان على ضرورة تنفيذ التعليمات الأخيرة لمجلس الوزراء والتي كان من ضمنها فرض غرامة فورية 50 جنيها، لمن لا يرتدي الكمامة وفي حالة عدم الدفع يتم تحويل المخالف إلى النيابة العامة.كما أعطى وكيل تعليم دمياط تعليماته إلى حسان بكري، مدير المدرسة بضرورة تنظيف وتعقيم جميع الحجرات والفصول بالمدرسة يوميا للحفاظ على صحة الطلاب لمنع انتشار هذا الوباء.