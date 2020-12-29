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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعتزم بدء التطعيم الأولي لـ كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
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ذكرت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية أنها تعتزم بدء إعطاء جرعاتها الأولية من لقاح (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين.

وقال مسؤول في القوات الأمريكية- وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "سيبدأ التطعيم اليوم الثلاثاء في المواقع، وسيتم تطعيم عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وأول المستجيبين مثل رجال الإطفاء".

ووصلت الشحنة الأولى من لقاح شركة "موديرنا" إلى كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضي وتم توزيعها على 3 مرافق علاج عسكرية للقوات الأمريكية، أمس الإثنين، وفقا للجيش الأمريكي.

وتشمل المواقع الثلاثة معسكر همفريز في بيونج تايك، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب سول، وقاعدة أوسان الجوية في نفس المدينة، وقاعدة كونسان الواقعة في غرب مدينة كونسان.

واختارت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، مقر القوات كواحد من أربعة مواقع خارج الولايات المتحدة القارية لتلقي اللقاحات الأولية.

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