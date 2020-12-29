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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل عددا قياسيا لوفيات كورونا اليومية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:41 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عددا قياسيا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 40 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 859.

وتكافح البلاد موجة ثالثة من العدوى مركزها دور لرعاية المسنين وسجن في العاصمة سول.

ووعد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتسريع إطلاق برنامج تطعيم بعد رصد سلالة من الفيروس لها علاقة بارتفاع سريع في حالات العدوى في بريطانيا.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58725.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن سلطات كوريا الجنوبية قولها اليوم إنها وقعت اتفاقا مع شركة موديرنا للحصول على جرعات من لقاح الوقاية من كوفيد-19 تكفي 20 مليون شخص.

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