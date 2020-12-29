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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقف رحلات الطيران بين النمسا وجنوب أفريقيا حتى 10 يناير

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
الطيران النمسا
الطيران النمسا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، مساء الإثنين، وقف استقبال رحلات من جنوب أفريقيا حتى 10 يناير المقبل بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا هناك.

وذكرت مصادر فى خارجية النمسا أنه بعد ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة كان من الضروري منع الطائرات القادمة من جنوب أفريقيا من الهبوط في مطارات النمسا، اعتبارًا من الأربعاء وحتى 10 يناير المقبل.

وأضافت أنه تم تمديد حظر هبوط الطائرات من بريطانيا والذي تم فرضه بالفعل منذ حوالي أسبوع وحتى 10 يناير أيضًا.

وبحسب بيان لشركة الخطوط الجوية النمساوية أقلعت اليوم طائرة من فيينا باتجاه مدينة كيب تاون ومن المقرر عودة طائرة من كيب تاون وهي ثاني أكبر مدينة في جنوب أفريقيا صباح غد الثلاثاء.

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