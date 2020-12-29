سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-12-2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:43 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 29-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير، سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث سجلت العملة السعودية اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
محليًا، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي.
عالميًا، يرتبط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي، تراجع حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية المُبلّغ عنها للصندوق إلى 60.4 % في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2% في الربع الثاني، لكن حيازات الدولار لدى البنوك المركزية تظل الأكبر على مستوى العالم.
كما أظهرت مستويات سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي عند 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال في بنك مصر إيران التنمية 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بلغت مستويات سلة أسعار العملة السعودية أمام نظريها العملة المصرية في بنك عودة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبينت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير، سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث سجلت العملة السعودية اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
محليًا، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي.
عالميًا، يرتبط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي، تراجع حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية المُبلّغ عنها للصندوق إلى 60.4 % في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2% في الربع الثاني، لكن حيازات الدولار لدى البنوك المركزية تظل الأكبر على مستوى العالم.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-12-2020جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية، 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.
كما أظهرت مستويات سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي عند 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال في بنك مصر إيران التنمية 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بلغت مستويات سلة أسعار العملة السعودية أمام نظريها العملة المصرية في بنك عودة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبينت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.