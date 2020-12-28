«الإحصاء»: 52 مليون دولار صادرات مصر من الكهرباء خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 52 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 50.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليون دولار.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن صادرات الطاقة الكهربائية شهريًا بلغت مؤخرًا 7.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من عام 2020 مقابل 917 ألف دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 6.2 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار خلال عام.