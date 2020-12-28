إيطاليا تتوقع الحصول على المزيد من جرعات لقاح كورونا

تتوقع إيطاليا الحصول على المزيد من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركتي فايزربيونتيك خلال الأسبوع الجاري، بعد أن بدأت حملة التطعيم ضد الفيروس مطلع الأسبوع.وذكرت السلطات الإيطالية أنه من المتوقع تسلم 470 ألف جرعة غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وأوضحت أن شركة فايزر أكدت ذلك لدومينكو أركوري مفوض الطوارئ الصحية الخاص بجائحة كورونا في البلاد.وأفادت تقارير بأن شركة فايزر توفر اللقاح إلى حوالي 200 موقع.وكانت ممرضة في روما هي أول من يتلقى لقاح فيروس كورونا في إيطاليا أمس الأحد والذي أطلق عليه يوم اللقاح الأوروبي.ووزعت إيطاليا أول 10 آلاف جرعة لقاح تحصل عليها في مختلف أنحاء البلاد بمساعدة الجيش.وتم تطعيم عاملين آخرين في مجال الصحة يوم الأحد. وتنص خطة وزارة الصحة على أن الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم أول من سوف يحصلون على اللقاح، على أن يليهم العاملون بالمستشفيات ودور الرعاية.وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2.05 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الإثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض «كوفيد- 19» في البلاد بلغ 71925 حالة.وأشارت البيانات إلى تعافي 1.39 مليون شخص من المصابين بالمرض.وأعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 47 أسبوعًا.