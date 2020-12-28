الكويت تمنح مهلة إضافية لمخالفي الإقامة

تعتزم وزارة الداخلية الكويتية منح فترة سماح لمخالفي قانون الإقامة في عموم البلاد مدة شهر تبدأ من 1 يناير المقبل.وأوضحت مصادر أمنية أن القرار جاء بسبب إغلاق المطار منذ 21 ديسمبر الماضي وعدم تمكن الكثير من الاستفادة من المهلة التي أطلقها قطاع شئون الإقامة، والتي تنتهي الخميس المقبل، وذلك وفق صحيفة الرأي الكويتية.وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن في بيان سابق اليوم عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات، وانتهائه بموعده المحدد نهاية يوم السبت المقبل.وقال مجلس الوزراء الكويتي، إنه تقرر فتح الحدود البرية والبحرية يوميًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً، لافتًا الى أنه ستتم مراجعة القرارات، وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).