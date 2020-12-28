وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وباء كورونا عالمي وأعداد الإصابات التي يتم تسجيلها في كل الدول لا تعكس 100% من واقع أعداد الإصابات على الأرض.وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة العربية: "كثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تظهر عليها أعراض وبالتالي لا يتم تسجيلها كحالة مصابة بفيروس كورونا وهذا في كافة أنحاء العالم وليس مصر فقط".وتابعت هالة زايد: "الوباء يعلن عن نفسه ولا تستطيع دولة إخفاء أعداد الإصابات والوفيات"، مضيفة:"أعلنا في شهر أكتوبر الماضي عن الوضع العالمي للوباء وتحدثت بأن شهري ديسمبر ويناير من كل عام وفي الظروف الطبيعية تزداد معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية وحالات الوفاة".وتابعت هالة زايد: "كان هناك توقع بأن شهري ديسمبر ويناير سوف يشهدان ارتفاعا في معدل الاصابات بكورونا".