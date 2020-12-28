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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:30 م
دي ام سي
دي ام سي
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن تردد قناة دي إم سي 2021، حيث تتميز القناة بجودة عالية ليستطيع المشاهد تلقي أفضل صورة وصوت، ويستمتع بمشاهدة أفضل البرامج والمسلسلات والأفلام عبر شبكة قنوات دى إم سي، وتقدم «الدستور» تقرير مفصل عن طريقة تنزيل التردد الجديد لقناة دى ام سي 2021، وتعتبر تلك المحطة الأفضل وأعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي، لأن الشبكة تعرض محتوي مميز في كافة الأنشطة المختلفة.

تردد قناة دي ام سي 2021 dmc

يمكن للمشاهدين تنزيل قناة دي إم سي 2021 على القمر الصناعي نايل سات، ومتابعة كافة البرامج والمسلسلات على المحطة، وتنشر «الدستور» عبر الخطوات التالية كيفية التنزيل، وهي

- يقوم المواطن الذي يريد تنزيل المحطة، بالدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.

- يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو 11449، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

- ثم يضغط المواطن على كلمة بحث للوصول إلى القناة، ثم يقوم نظام الريسيفر بتنزيل قناة دى ام سي على النايل سات، وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.


أبرز برامج قناة دى ام سي 2021

تضم المحطة مجموعة من أقوى البرامج المختلفة التي تقوم بعرضها، والتي تحتوي على مجموعة من المذيعين الذين لهم ثقل في الوسط الإعلامي، الذين يقدمون محتوي مختلف، ونرصد أبرز البرامج التي تذاع على المحطة التي تحقق نسب مشاهدات عالية من قبل الجمهور، وهم

- برنامج "باب رزق"، والذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

- برنامج "قعدة رجالة" الموسم الثاني، الذي يقدمه "كريم فهمي- أحمد فهمي- باسل خياط"، ويعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

- برنامج "أتوبيس السعادة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

- برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه "رامي رضوان - إيمان الحصري"، يعرض يوميًا الساعة 10 مساء.

- تعرض مجموعة قنوات دى ام سي، محتوى إعلامي يتميز بالجودة العالية، وبدون تشفير وبتقنية الـ HD.

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