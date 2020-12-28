وزير بريطاني: معظم الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية

قال وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الإثنين، إن معظم الشركات البريطانية استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنها جاهزة لتغييرات في قواعد التجارة والقواعد التنظيمية.وردًا على سؤال عما إذا كانت الشركات جاهزة لذلك في 31 ديسمبر، قال جوف: "نعم. الغالبية العظمى من الشركات مستعدة بالتأكيد".وأضاف قائلًا: "أعتقد أن الشركات في مجملها في وضع جيد، لكن حتمًا فإنه مع أي تغيير، ومع أي قترة انتقالية، تكون هناك من حين لآخر لحظات صعبة".