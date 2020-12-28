وزير الداخلية يهنئ السيسى بالعام الميلادى الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2021.جاء في التهنئة: «بمناسبة العــــام الميلادى الجديد 2021 يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى».وأضاف: «ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العطاء الوطني بقيادتكم الحكيمة، في جني ثمار العمل وحصد بشائر الأمل في غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين، وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين، وإننا إذ نبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام، على شعب مصر العظيم، لنرجو لمسيرتكم الوطنية المعطاءة المزيد من السداد والتوفيق».وتابع: «حفظكم الله لمصر، وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير»