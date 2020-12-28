رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تؤهل ترع البحيرة وتبحث أزمة مراكب النوبارية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:58 م
الري تؤهل ترع البحيرة
الري تؤهل ترع البحيرة
وائل القمحاوى
طباعة
تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، التي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وبدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، الإثنين، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها تأهيل ترعة الزيانة بدمنهور، وتأهيل ترعة العزيمة من الفم حتى كيلو 2.500، وترعة العزيمة بمركز بدر، وترعة الخندق الشرقى من الفم حتى المصب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة، وتطوير قنطرة حجز بولين على الرياح البحيرى، وفم ترعة النوبارية، بالإضافة إلى بحث آليات حل مشكلة المراكب المتواجدة بهوبس النوبارية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، وإجراء الاختبارات المعملية المطلوبة.

من جانبه أكد الدكتور المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى المحافظات.
«الرى» تؤهل ترع البحيرة وتبحث أزمة مراكب النوبارية
«الرى» تؤهل ترع البحيرة وتبحث أزمة مراكب النوبارية
«الرى» تؤهل ترع البحيرة وتبحث أزمة مراكب النوبارية
«الرى» تؤهل ترع البحيرة وتبحث أزمة مراكب النوبارية

موضوعات متعلقة

جامعة دمنهور عن فصل طالب بسبب مداخلة تليفزيونية: يستحق عقوبة أشد

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

حقنة مغشوشة تعرض حياة طبيب مصاب بكورونا في كفر الشيخ للخطر

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
المستشار محمد عبد المولى يكتب: «سيادة مصر خط أحمر»
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
المزيد

الثقافة

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب

قصور الثقافة تفتح باب المشاركة فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2021

في اليوم الـ7 للقومي للمسرح المصري.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافي