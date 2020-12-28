«الرى» تؤهل ترع البحيرة وتبحث أزمة مراكب النوبارية

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، التي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.وبدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، الإثنين، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها تأهيل ترعة الزيانة بدمنهور، وتأهيل ترعة العزيمة من الفم حتى كيلو 2.500، وترعة العزيمة بمركز بدر، وترعة الخندق الشرقى من الفم حتى المصب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة، وتطوير قنطرة حجز بولين على الرياح البحيرى، وفم ترعة النوبارية، بالإضافة إلى بحث آليات حل مشكلة المراكب المتواجدة بهوبس النوبارية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، وإجراء الاختبارات المعملية المطلوبة.من جانبه أكد الدكتور المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى المحافظات.