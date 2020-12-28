نائب تركي: محامي أردوغان حصل على مبالغ ضخمة في قضايا إهانة الرئيس

أكد النائب في حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض علي ماهر باشارير، أن أحد محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقاضى مبالغ مالية ضخمة مقابل مرافعاته في عدد كبير من الدعاوى التي رفعت على آلاف الأشخاص الأتراك بحجة إهانة أردوغان.وقال باشارير إن إجمالي أتعاب المحامي أحمد أوزال وصل إلى 38 مليونا و890 ألف ليرة تركية أي نحو 5 ملايين دولار نظير مرافعاته في العدد الكبير من القضايا المتعلقة بإهانة أردوغان التي يختصم فيها الأتراك نتيجة سياساته، وفقا لصحيفة زمان التركية.وأشار باشارير إلي أنه قدم استجوابا للبرلمان التركي طالب فيه وزير العدل عبد الحميد جول بالرد بشأن المبلغ الضخم الذي حصل عليه المحامي، لافتا إلى فتح 63041 قضية إهانة في عهد أردوغان وإدانة 9554 شخصا في هذه القضايا.