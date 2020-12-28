نقيب أشراف ليبيا: نحيي موقف مصر لتبني القضية الليبية

قال الدكتور عزالدين بلعيد شيخي نقيب الأشراف في ليبيا، تمر على الشعب الليبي هذه الأيام الذكرى 69 لاستقلال دولتنا ليبيا على يد الأباء المؤسسين، تمر علينا والشعب الليبي في أسوأ مراحل تاريخه حيث يطمع فيه أعداؤه وعلى رأسهم العدو التركي البغيض الجاثم على غرب التراب الليبي وللأسف بمباركة من بعض أبنائه الخونة العملاء الذين باعوا وطنهم وأهلهم بحفنة من الدولارات فهتكوا عرض ليبيا بجلب عدو الأمس واليوم.وأضاف في بيان اليوم، إننا في النقابة العامة للسادة الأشراف نبارك للشعب الليبي هذه الذكرى ونشاركهم الفرحة وإن كانت الفرحة ناقصة ولن تكتمل إلا بعودة كامل التراب الليبي إلى الشعب الليبي العظيم وتحقيق سيادته فوق أرضهوتابع: "نحيي موقف جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا لتبنيهم القضية الليبية باعتبار أمن ليبيا عمق استراتيجي للأمن القومي المصري أن تكلل الجهود الأممية في ليبيا بالنجاح لتحقيق الاستقرار الديمقراطي والأمني والتوجه إلى تحقيق الاستحقاقات الديمقراطية للشعب الليبي بانتخاب رئيس للدولة الليبية كما أدعوا الله أن يجنب الشعب الليبي ويلات الحروب".وختم: "أتمنى للشعب الليبي أن يلتف حول جيشه فهو طوق النجاة لأنه يتكون من أبنائنا وإخواننا وهم ليبيون وطنيون أصليون نعرفهم ونعرف آباءهم وأجدادهم وابدا لن يتخلوا عن الشعب الليبي حتى تحرير آخر شبر فيه".