الآن.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 ورابط المصرية للاتصالات
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:41 م
هبه محمدطباعة
موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021، ورابط المصرية للاتصالات، ترتفع مؤشرات البحث من قبل المواطنين على محركات " جوجل "، وذلك بعد أن أطلقت شركة المصرية للاتصالات خدمتها الإلكترونية دفع فاتورة التليفون الأرضي، ووفرت المصرية للاتصالات الوقت على المواطنين وأطلقت رابط تسجيلي يمكن للمواطن دفع الفواتير المتأخرة عليه، حرصًا على قرارات الحكومة بنشر الإجراءات الاحترازية والوقائية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا المستجد، وأعلنت الشركة عن هذه الخدمة لمساندة الحكومة المصرية في قراراتها وللحد من التكدس في الشوارع وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
لذلك يكشف لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن مواعيد دفع الفاتورة ورابط المصرية للاتصالات، وفقًا لقرارات المصرية للاتصالات WE.
1 - يجب عليك إدخال رقم الكود الخاص بالمحافظة التابع لها.
2 - يجب أن تدخل رقم التليفون الخاص بك.
رابط موقع شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي: https:billing.te.egar-EG
ويوجد العديد من الطرق لدفع فاتورة التليفون الارضي وهي ( الدفع نقدي في أيًا من سنترالات شركة المصرية للاتصالات - الدفع الإلكتروني عن طريق موقع الشركة عبر الانترنت - والدفع عن طريق فوري أو خدمة فودافون كاش - الدفع عن طريق ماكينات الصرف الآلي ATM لبنكي الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ).
لذلك يكشف لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن مواعيد دفع الفاتورة ورابط المصرية للاتصالات، وفقًا لقرارات المصرية للاتصالات WE.
موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021وكانت قد حددت شركة المصرية للاتصالات WE موعد الدفع يوم 14 نوفمبر 2020 ليكون آخر موعد لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، والذي ينتهي في الشهر المحدد كفترة سماح لسداد قيمة فاتورة شهر أكتوبر، والذي بدأ اعتبارًا من 15 أكتوبر 2020 الماضي، وتوجد طريقتين للاستعلام عن قيمة الفاتورة، وذلك من خلال الاتصال بالدليل على رقم ( 140 ) من التليفون الأرضي، والطريقة الثانية عن طريق موقع شركة المصرية للاتصالات WE على شبكة الإنترنت.
رابط موقع شركة المصرية للاتصالات WEتستطيع الاستعلام عن مواعيد دفع الفاتورة الخاصة بك، مباشرة من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات بالخطوات التالية:
1 - يجب عليك إدخال رقم الكود الخاص بالمحافظة التابع لها.
2 - يجب أن تدخل رقم التليفون الخاص بك.
رابط موقع شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي: https:billing.te.egar-EG
ويوجد العديد من الطرق لدفع فاتورة التليفون الارضي وهي ( الدفع نقدي في أيًا من سنترالات شركة المصرية للاتصالات - الدفع الإلكتروني عن طريق موقع الشركة عبر الانترنت - والدفع عن طريق فوري أو خدمة فودافون كاش - الدفع عن طريق ماكينات الصرف الآلي ATM لبنكي الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ).
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