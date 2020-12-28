بعد ظهوره للاعتذار.. الجمهور: هل أصيب حمو بيكا بكورونا

وتحدث "بيكا" عن عدد من أصدقائه الذين لم يقفوا بجانبه في هذه المحنة على حد قوله حيث قال خلال الفيديو نصًا:"أنا وقفت مع كل صحابي وأخواتي في الحزن قبل الفرح، بس دي حاجة علمتني الصاحب الأخ من صاحب الشغل، والمادة بتاعة الفلوس مش عايز أعرفها تاني، ناس مني من رابع المستحيلات إن هما مش يسألوا عليا، بس الحمد لله ليا أخوات تانيين وقفوا معايا كل واحد قدرني في حزني حتى لو بالكذب فوق دماغي".

خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحديث على قرار المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده، بالحبس لمدة عامين بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ضده.ليخرج " بيكا" قائلًا "الحمد لله طلعت منها بالسلامة"، مستكملا حديثه بشكر هاني شاكر وأعضاء النقابة بعد تنازلهم عن القضية.وكان الغريب في الفيديو هو حالة الإعياء التي ظهر بها بيكا، والذي جعلته يضطر إلى السعال أو "الكحة" لأكثر من مرة، ليظهر وهو في حالة إعياء من نزلة برد قوية، ليعلق جمهوره على مقطع الفيديو باستغراب حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه، لكنه لم يجيبهم على هذا التساؤل.