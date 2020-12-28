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تقارير ومتابعات

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:38 م
منحة العمالة
منحة العمالة
شيماء حسين
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مازال البحث عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة 2021، يحتل نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية والتي تصرف بناء على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع منحى الإصابات الذي أثر على الاقتصاد وأدى إلى إغلاق جزئي لكافة المنشآت العامة والخاصة لمنع انتشار الفيروس اللعين.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية التقديم إلكترونيا للحصول على المنحة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة 2021

تجتمع لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية من جراء فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موعد صرف الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمنحة أكثر الفئات تضررا من جراء انتشار الفيروس اللعين الذي اجتاح العالم منذ ديسمبر 2019  وحصد أرواح قرابة ال 2 مليون مواطن حتى الآن وأصاب الملايين من سكان العالم حتى الآن وتسبب في تراجع الاقتصاد العالمي في الكثير من بلدان العالم بسبب الإغلاق الكلي أو الجزائي للمنشآت الحكومية والخاصة لعدم انتشار العدوى بين المواطنين بسبب لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم.

خطوات الاستعلام عن المنحة العمالة الغير منتظمة 2021

يمكن للمستوفين لشروط منحة العمالة الغير منتظمة والمقدرة ب 500 جنيه شهريا إتباع الخطوات التالية للاستعلام عنها :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة والمكون من 14 رقم

الضغط على كلمة الاستعلام

ستظهر لك استحقاق للمنحة من عدمه

أعداد المستفيدين من المنحة الرئاسية

بلغ عدد المتقدمين للحصول على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والمقدرة ب 500 جنيه شهريا خلال الفترة من 8 _ 15 أكتوبر الماضي قرابة 6 ملايين مواطن تم فلترتها وفقا للمعايير التي وضعتها وزارة القوى العاملة والهجرة حتى وصل عددهم إلى 2 مليون و 260 ألف مواطن ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة والتي حددت موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة وإرسال رسائل نصية بالاستحقاق.

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