حبس عاطل سرق 3 متاجر في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحبس عاطل تخصص نشاطه في سرقة المتاجر، بأسلوب كسر القفل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية الأمن بمحافظة القاهرة، عن قيام عنصر إجرامي، مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بارتكاب 3 جرائم سرقات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.