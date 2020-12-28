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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 9072 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات و840 مخالفة غلق

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:37 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 9072 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 300 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 840 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى: تحرير (840) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، ضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (2380) أرجيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (9072) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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