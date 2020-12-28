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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مد أجل الحكم في «أحداث عنف الموسكي» لـ 30 ديسمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة 9 متهمين في اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ«أحداث عنف الموسكي»، لجلسة 30 ديسمبر لاستكمال المداولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

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