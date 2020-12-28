مد أجل الحكم في «أحداث عنف الموسكي» لـ 30 ديسمبر

قررت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة 9 متهمين في اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ«أحداث عنف الموسكي»، لجلسة 30 ديسمبر لاستكمال المداولة.ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.