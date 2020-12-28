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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مد أجل الحكم على 3 متهمين في «خلية الشرابية» لـ 30 ديسمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم على 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914 لجلسة 30 ديسمبر الجاري لاستكمال المداولة.

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عندا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

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