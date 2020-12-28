ضبط عامل يجمع مدخرات المصريين بالخارج ويحولها لنجله في الصعيد

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تحويلات مالية مخالفة من دولة خارجية، لأحد الأشخاص بالصعيد.وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام كلٍ من عامل يعمل بإحدى الدول العربية، ونجله، مقيمان بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لنجله بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.