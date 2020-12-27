«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خطة توزيع تطعيمات كورونا سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن الشحنة الأولى التي وصلت من لقاح سينوفارم وهي 50 ألف جرعة ما زالت قليلة.













وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لبدء المرحلة الأولى من التطعيم نحتاج لنصف مليوزن جرعة.













ولفت إلى أنه تم اختبار مأمونية الشحنة الأولى من اللقاحات، وسيتم تسجيل اللقاح لدى وزارة الصحة، مردفًا: "فور اكتمال وصول نصف مليون جرعة، ستعلن وزارة الصحة عن جدول المواعيد والأماكن للحصول على اللقاح".



