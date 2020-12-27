بعد تسجيل 19 مليون مصاب.. كيف تواجه أمريكا الموجة الثانية لكورونا؟

ضربت الموجة الثانية لفيروس كورونا دول الغرب بكل قوة، وما زالت الخسائر فى الأرواح والاقتصاد تتوالى عليهم دون سابق إنذار، فكل يوم يمر قد يحمل لهم مفاجأة جديدة غير متوقعة، ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية التى سجلت أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا.الدستور ترصد طرق مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية للموجة الثانية لكورونا.أمريكاتسجل أمريكا ارتفاعا كبيرا بين الدول الغربية فى زيادة عدد المصابين، حيث سجلت أكثر من 19 مليون إصابة ووفاة عشرات الآلاف من المواطنين هناك.حاكم فلوريدا يحذر من قرار حظر التجوالاتخذت الولايات الأمريكية قرارات تختلف من ولاية لأخرى لمواجهة انتشار الفيروس بين سكانها، وأعادت ولاية كاليفورنيا فرض حظر على العديد من الشركات الداخلية في جميع أنحاء الولاية، وحذر حاكمها من أنه قد يفرض حظر تجول.إغلاق ولاية ميشجان وتشديد القيود فى ولايات أخرىوأمرت ميشيجان بإغلاق جزئي لمدة 3 أسابيع، في حين شددت ولايات، بما في ذلك أوريغون وواشنطن ونيوجيرسي القيود.كاليفورنياوفي كاليفورنيا، ووفقًا للولاية ارتفع عدد الحالات الجديدة التي تم رصدها يوميًا بأكثر من 51٪ خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الماضى وهو بداية الموجة الثانية تقريبا، وهو أسرع من الزيادة البالغة 39٪ التي عانت منها الولاية خلال موجة فيروس كورونا الأخيرة في يونيو.وفرضت كاليفورنيا، التي يسكنها حوالي 40 مليون نسمة، قيودًا صارمة على المقاطعات التي يبلغ مجموع سكانها 94%، بما في ذلك إغلاق المطاعم الداخلية وصالات الألعاب الرياضية ودور العبادة والمسارح.كنتاكىوقال حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير: "هذا الشيء ينتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء البلاد". وقال إنه سيصدر قيودًا جديدة إذا لم تنخفض معدلات الإصابة".نيويوركوفي نيويورك، قال الحاكم أندرو كومو إنه سيطبق المزيد من القيود إذا استمرت الحالات في الارتفاع. لقد أغلق بالفعل المدارس والشركات غير الضرورية في العديد من النقاط الساخنة.نيوجيرسىوخفض حاكم ولاية نيو جيرسي فيل مورفي حد التجمعات الداخلية للولاية إلى 10 أشخاص بدلا من 25، والتجمعات في الهواء الطلق إلى 150 من 500 بدءًا من 23 نوفمبر الماضى وحتى اللحظة.