«محامي جنوب الجيزة» توزع برتوكول علاج كورونا على أعضائها

أعلن عماد عويان وكيل نقابة محامي جنوب الجيزة، وصول أدوية برتوكول وزارة الصحة الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد إلى نقابة جنوب الجيزة الفرعية بالجهود الذاتية، صباح اليوم الأحد.قال وكيل النقابة الفرعية إن البروتكول يتم توزيعه على المرضى من المحامين بالمجان قي الحال بموجب صورة تقرير طبي وكارنيه المحاماة، متمنيا دوام الصحة والعافية للجميع، والشفاء العاجل للمصابين.وأعلن وكيل نقابة محامي جنوب الجيزة عن اتفاقه مع مدير مستشفى أم المصريين، الدكتور عبدالرحمن مهدي عابد، على برتوكول استقبال حالات كورونا بالقسم الاقتصادي بالمستشفى، في حالة إصابة أي من الأعضاء، متمنيا دوام الصحة والعافية للجميع.وبادر وكيل الفرعية بتعميم الاتفاق في جروبات المحامين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في ظل مجموعة من الخدمات المميزة التي تحرص النقابة الفرعية على تقديمها.