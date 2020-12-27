مباحث المصنفات تضبط 21 قضية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط (21) قضية (مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية).يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.