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لقاء الخميسي تتألق بالأسود على السجادة الحمراء (صور)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:54 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
هبه محمد
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها مجموعة من صورها الجديدة على السجادة الحمراء، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بفستان أسود أبرز أنوثتها، والذي تميز بقصة بارزة وعصرية على الصدر والأكتاف، كما جعلت شعرها مرفوعا، ولم تتكلف في وضع الكثير من المكياج.

وعلى الصعيد المهني، شاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

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