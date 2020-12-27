رفض دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية «صحيح البخارى»

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري، في القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية.وأكد المحامي الهيثم هاشم سعد، والمتدخل انضماميا مع الأزهر الشريف بالقضية، أن محكمة القضاء الاداري، أصدرت حكمها، بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونًا.وأخذت المحكمة بالرأي الذي استند إليه «سعد» في المذكرة المقدمة للتدخل تضامنا مع مشيخة الأزهر، والتي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوي تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث.