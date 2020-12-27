المنوفي: سكة حديد «أبوطرطور-قنا-سفاجا» ومدها للغردقة تنعش السياحة

ثمن النائب سيد المنوفي، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي والوقف ودشنا بمحافظة قنا، الجهود التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية بصفة عامة وفى صعيد مصر بصفة خاصة، معلنًا تأييده التام لإحياء خط السكك الحديدية "قنا - سفاحا -أبو طرطور" ومده للغردقة.وقال المنوفي، في بيان، إن إحياء هذا الخط وإعادة تشغيله سيخدم محافظات الصعيد والمشروع القومي العملاق المعروف بالمثلث الذهبي، والذي سيكون له دوره الكبير فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية فى كل محافظات الصعيد وفى مقدمتها قنا وسوهاج والبحر الأحمر، وكذا المساهمة فى نقل خام الفوسفات إلى جانب كونه مشروع استراتيجي يسهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الإيجابية في تشجيع حركة السياحة البينية بين محافظات الأقصر والبحر الأحمر وقنا وسوهاج وأسوان.وطالب المنوفي الحكومة الإسراع فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لإعادة هذا الخط الحيوى لخدمة أهداف التنمية، معربا عن ثقته التامة فى قدرة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على إنجاز المشروع فى أقرب وقت ممكن.