حكم قضائي بوقف قرار تغريم صحيفة «النبأ» وحجب موقعها

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (31) لسنة 2020 فيما تضمنه من حجب الموقع الالكتروني الإخباري الخاص بصحيفة "النبأ" وإلزام الصحيفة بأداء مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ورفضت المحكمة الدفع المبدي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة لانقضاء مدة حجب الموقع الإلكتروني الإخباري والمقدرة بثلاثة أشهر.