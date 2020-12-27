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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حكم قضائي بوقف قرار تغريم صحيفة «النبأ» وحجب موقعها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:51 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (31) لسنة 2020 فيما تضمنه من حجب الموقع الالكتروني الإخباري الخاص بصحيفة "النبأ" وإلزام الصحيفة بأداء مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ورفضت المحكمة الدفع المبدي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة لانقضاء مدة حجب الموقع الإلكتروني الإخباري والمقدرة بثلاثة أشهر.

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