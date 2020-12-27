الأمن العام يُنفذ 78 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

نجح رجال قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في تنفيذ 78038 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالي 6723 محكومًا عليه، حيث ضمت تلك الأحكام 346 حكم جناية، و23348 حكم حبس جزئي، و4607 حكم حبس مستأنف، و38818 حكم غرامة، و10919 حكم مخالفة.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على التيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.