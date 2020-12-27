محمد الشرنوبي من العزل للتصوير خلال ساعات

أعلن الفنان الشاب محمد الشرنوبي، أمس، تعافيه من فيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية خلال الساعات الماضية وظهور النتيجة سلبية بعد عدة أيام من الإصابة وشعوره ببعض الأعراض، مثل ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم.وعلم "الدستور" أن محمد الشرنوبي عاد لاستئناف أحد أعماله المتوقفة بعد علمه بسلبية النتيجة بساعتين فقط، أمس السبت، نظرا لتعطل العمل بعد إقناع الطاقم بأنه أصبح متعافيا ولا يوجد أي أوجه للعدوى بعد خضوعه للمسحة الأخيرة هو وزوجته.وينتظر "الشرنوبي" اليوم الإثنين عرض مسلسله الجديد "لؤلؤ"، من بطولة الفنانة مى عمر، حيث يقدم دور شاب يقع في حب مي عمر، في المسلسل الذي تدور أحداثه من خلال 40 حلقة، ويشارك فى البطولة عدد كبير من النجوم مثل الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل والمسلسل من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.