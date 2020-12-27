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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

لم يخذله نادي القرن.. أسرة مشجع الأهلي في قنا: شكرًا بيبو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
مشجع الأهلي في قنا
مشجع الأهلي في قنا
قنا: إسلام البكري
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فرحة عارمة وسعادة عمت على أهالي محافظة قنا، وبالتحديد مركز نجع حمادي شمال المحافظة، جنوبي مصر، وذلك عقب تعافي الطفل عبد الرحمن علاء أبو الوفا، أحد مشجعي النادي الأهلي، والذي أصيب بحروق وإصابات بالغة، خلال احتفاله بفوز فريقه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على الغريم التقليدي نادي الزمالك، في المباراة النهائية التي جمعتهما في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، والتي حقق فيها الأهلي الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدفًا وحيدًا.

النادي الأهلي الذي لم يتخل عن مشجعه الصغير في جنوب الصعيد، بعدما انتشرت حالته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" ومطالبات أسرته واستغاثاتها العاجلة لإدارة النادي الأحمر بقيادة الكابتن محمود الخطيب، علاج ابنهم الذي أصيب خلال احتفالات الجماهير في الشوارع بالألعاب النارية، فرحًة بتتويج الفريق بالنجمة التاسعة التي غابت عن جدران وأسوار النادي لمدة عامين متتاليين.

نادي القرن النادي الأهلي المصري، استجاب لحالة الطفل الصغير، وعلى الفور تم التواصل مع أسرة الطفل، ليتم نقله لإحدى مستشفيات محافظة القاهرة، لتلقي العلاج اللازم، وبالفعل سافر الطفل وأسرته، عقب ورود استجابة إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، أسطورة مصر، ليدخل للمستشفى ويتم معالجته.

ووفقًا لأسرة الطفل، فإن مشجع الأهلي الصغير استغرق علاجه في المستشفى ما يقرب من شهرًا متواصلًا، وعقب انتهاء العلاج اللازم، وعودته إلى طبيعته، وعلاجه من الحروق والإصابات البالغة التي كانت قد لحقت به، تعافى وخرج من المستشفي، ليلبي دعوة إدارة النادي، بالحضور للنادي الأهلي، ومقابلة مسئولي النادي.

ومن جانبه قال علاء أبو الوفا، والد الطفل، في تصريحات لـ"الدستور"، إن طفله تعافي بشكل كامل، بفضل الله، وبفضل دعوات جماهير النادي الأهلي، التي لم تتأخر في مساعدة نجله، وتوصيل استغاثته لإدارة النادي الأحمر، قائلًا: "الحمدلله ده كرم من ربنا شكرًا الكابتن محمود الخطيب".

ويتابع والد الطفل في سياق حديثه، إن الطفل قد خرج أمس السبت من المستشفى، ملتفًا حوله علم النادي الأهلي المصري، الذي لبي طلبه، قائلًا: "مكنش معانا فلوس ندفع مليم في المستشفيات الخاصة بعدما لم نجد علاج للطفل في المستشفيات الحكومية والعامة بمحافظة قنا".

واستكمل والد الطفل حديثه قائلًا: "الحمدلله ابني بقي كويس، وعاد يسير علي ساقيه من جديد، وسيستمر في تشجيع ناديه، الذي لم يخذله ووقف إلى جانبه على الرغم من بعد مدينتنا عن العاصمة في جنوبي مصر، إلا أن جماهير الأهلي ومواقع التواصل الاجتماعي لم تخذل مطالبنا وساعدتنا".

فيما يؤكد علي إبراهيم، أحد أبناء عمومة الطفل عبد الرحمن علاء، مشجع النادي الأهلي، إن الطفل على الرغم من صغر سنه، إلا أنه يعشق النادي الأهلي وإدارته ورموزه بقيادة الكابتن محمود الخطيب، لافتًا إلى أنه يشاهد جميع مباريات النادي، قائلًا: "الحمدلله إن ابننا رجع كالمعتاد بوقفة النادي الأهلي جنبه واحنا الفرحة مش سيعانا".

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