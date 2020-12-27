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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتح طريق أسيوط الغربي الصحراوي في الاتجاهين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق أسيوط الغربى الصحراوى فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة الكثيفة بعدما تم اغلاقه منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

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