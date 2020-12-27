إصابة سيدة حامل ومسعف فى اقتحام الاحتلال مجمع فلسطين الطبى

أصيبت امرأة حامل، ورجل إسعاف، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي فجر اليوم، وشرعت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاه المجمع.وأسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة سيدة حامل برصاصة مطاطية في كتفها ورجل إسعاف برصاصة مطاطية في يده داخل حرم المجمع، إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خاصة الأطفال، وتضرر مركبة إسعاف تابعة للمجمع.من جانبها، أدانت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مجمع فلسطين الطبي.وقالت الكيلة إن قوات الاحتلال عرضت حياة مرضى يعانون من فيروس كوفيد-19 يعالجون داخل قسم مخصص لهم، لخطر محدق نتيجة قنابل الغاز التي تم إطلاقها داخل المجمع.وأضافت أن الأطفال المرضى والنساء في أقسام الولادة عاشوا ليلة مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بسبب أصوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع الذي أطلق باتجاه المجمع الطبي.وشددت الكيلة على أن هذا الاعتداء الخطير على حرمة المستشفى وإلحاق الإصابات في صفوف المرضى يستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية أبناء الشعب الفلسطينى ومساءلة دولة الاحتلال على جريمتها، وخرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية والمراكز الصحية والمستشفيات.وأوضحت الكيلة أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات خلال يومين، حيث كان مستشفى الدرة في قطاع غزة قد تضرر جراء القصف الإسرائيلي، ما أدى لإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم، إضافة إلى تضرر محتويات المستشفى.