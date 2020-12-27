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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27-12-2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:43 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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تواصل أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27-12-2020، استقرارها في الأسواق المحلية وفق التحديثات الأخيرة وما سجله سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يبحث عنه كثيرون بشكل يومي، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

محليًا، تشهد أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، استقرار بعد أن سجل سعر جرام الذهب 818 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27-12-2020

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 701جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 818 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 935 جنيهًا.


ومع اقتراب احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية يلجأ البعض لشراء الهدايا الذهبية، وقدم برنامج أسواق في حلقته الجديدة نصائح للمستهلكين لكيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب ابرزها اختيار الذهب الذى تم طرحه مؤخرا بالسوق وهو عبارة عن أطقم ذهبية ذات أوزان خفيفة وتشمل سعر المصنعية وكافة الرسوم الاخري.

علي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.05%، وصعد سعر الأوقية 0.89 دولارًا، لتسجل الأوقية 1873 دولارا، في الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم كما تشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار الذهب، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.

ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.

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