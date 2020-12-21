أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 21-12-2020

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 21-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.على المستوى المحلي، يقول خبراء إن تراجع مبيعات الذهب النفيس في هذا التوقيت من العام مفاجئ كون التوقعات ترجح تزايد البيع مع اقتراب عطلة ومواسم نهاية العام وبالتالي ارتفاع الأسعار.وبلغت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، تراجع ملحوظ بعد أن سجل سعر جرام الذهب 820 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 820 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 940 جنيهًا.وتشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأنه من المرتقب أن ترتفع اسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.على المستوى العالمي، اختتمت تعاملات امس عند مكسب للأسبوع الثالث على التوالي، لكنه تراجع نسبيا في التعاملات اليومية.يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.جدير بالذكر أن الطلب على الذهب يرتفع حيث يكون الملجأ الآمن عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.وتشير توقعات المحللين للعام الجديد إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.