شروط التقديم فى معهد ضباط الصف المعلمين 2021

شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2021

الأوراق المطلوبة للتقدم في معهد ضباط الصف المعلمين 2021

أماكن سحب الملفات لمعهد ضباط الصف المعلمين 2021





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تنشر «الدستور» شروط التقديم فيحيث ارتفعت معدلات البحث على مؤشر البحث جوجل من قبل المواطنين المصريين الحاصلين على الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية الفنية والدبلومات، بهدف التقدم لدفعة جديدة لعام 2021، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بفتح باب قبول دفعة من المتطوعين أو الضباط الصف، وتحديد موعد سحب الملفات أو الكراسات، وتقديمها، والشروط اللازمة التي يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم، فضلًا عن أماكن سحب الملفات.يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتطوع أو المتطوعة المتقدم لمعهد ضباط الصف المعلمين، حيث تكون مدة الدراسة بالمعهد "عامين" دراسيين، بعدها يتخرج الطالب ويتم توزيعهم على الوحدات العسكرية، وتقدم «الدستور» شروط التقدم أو التطوع لمعهد ضباط الصف المعلمين 2021، وهي:- يجب أن يكون المتطوع مصري الجنسية أي "الأب والأم" مصريين.- يتميز المتطوع أو المتطوعة بحسن السير والسلوك.- يجب على المتطوع بأن يكون لائق طبيًا للخدمة العسكرية، طبقًا للمقررات الطبية المطلوبة.- ألا يقل سن المتطوع أو المتطوعة عن 15 سنة، وألا يزيد سن المتطوع أو المتطوعة عن 25 سنة.- ألا يكون المتطوع متزوجًا أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج إلا بعد أنتهاء فترة التدريب المقررة له بنجاح.- يشترط اجتياز المتطوع اختبارات اللياقة البدنية.- اجتياز المتطوع أو المتطوعة الاختبارات الثقافية والنفسية والمهنية.- يجتاز المتطوع أو المتطوعة كشف الهيئة.- لا يسمح بقبول المتطوعين الذين تم فصلهم من قبل لأي سبب من الأسباب.- يشترط موافقة ولي الأمر في حالة عدم بلوغ المتطوع أو المتطوعة سن 18 سنة.- ألا يقل الطول عن 165 سم.- ألا يقل الحد الأدني للقبول عن 60% من مجموع درجات المتطوع أو المتطوعة.- صورة من أصل الشهادة الإعدادية المعتمدة أو مستخرج رسمي معتمد ومختوم، ويقدم الأصل عند الالتحاق.- شهادة ميلاد مميكنة حديثة الصدور.- صورة بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ المتطوع أو المتطوعة 16 سنة.- صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد.- صحيفة الحالة الجنائية.- 8 صور فوتوغرافية حديثة 4X6 ألوان.- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة أو ولي الأمر.- بيان القيد العائلي للوالد مميكن حديث الصدور.- مجمع خدمة المواطنيين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون.- مناطق التجنيد والتعبئة فى "القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا"، وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة.